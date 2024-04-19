Москва, 19 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Специальная военная операция продолжается и её цели не изменились, несмотря на то, что фактически являющийся стороной конфликта Запад постоянно меняет и расширяет модальности участия в нём. Об этом 19 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия <…> конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что вопросы тактики и стратегии ведения боевых действий находятся в компетенции Министерства обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Песков отмечал, что цели российской специальной военной операции на Украине остались неизменными: денацификация и внеблоковый статус Украины, а также обеспечение безопасности людей в новых регионах и в целом России.

Путин 11 апреля подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Глава государства напомнил, что это украинская сторона весной 2022 года отказалась от стамбульских соглашений под давлением Запада.