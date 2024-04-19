Херсон, 19 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой трое украинских военных переплыли Днепр, чтобы сдаться в российский плен, опубликовал 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Кадр из видео

«На херсонском направлении сдались в плен три солдата ВФУ», — сообщил он.

На кадрах видно, как трое украинских военных вышли на берег с поднятыми руками и бросили оружие на землю. После этого к ним приблизились российские военные и взяли в плен.

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Губернатор рассказал, как рано утром 17 апреля трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях сдаться они сообщили российскому командованию заранее. Всё было скоординировано и прошло успешно, подчеркнул Сальдо.

После победы России в СВО военнопленные спокойно вернутся к своим семьям, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, сапёр Вооруженных сил Украины Николай Санько рассказал 18 апреля, что лудомания (стремление к азартным играм) стала настоящей эпидемией в украинских войсках. Долги в онлайн-казино стали ключевым мотивом для бойца, чтобы сдаться.

Кроме того, 13 апреля стало известно, что подразделение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским войскам на авдеевском направлении. Девять украинских десантников элитной бригады ВСУ сложили оружие в районе населённого пункта Водяное, сообщили в Минобороны.

Как сообщили в Минобороны 12 апреля, в течение недели, за период с 6 по 12 апреля, в плен сдался 21 украинский военнослужащий.