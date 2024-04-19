Москва, 19 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал чистосердечным признанием высказывание Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России».

Ciro Fusco/Global Look Press Жозеп Боррель

«Из серий чистосердечных признаний Боррель <…> недавно заявил, что мы воюем не за Украину, а против России, таких высказываний очень много», — заявил Лавров в интервью российским радиостанциям по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня.

По словам министра, Жозеп Боррель мог нервничать или быть расстроенным, когда делал это заявление.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Как тогда пояснил глава европейской дипломатии, дело не в поддержке Украины потому, что европейцы любят украинский народ. Это также в интересах США в качестве глобального игрока, добавил он.

Российские власти неоднократно отмечали, что цель Запада — безграничная власть. Как заявлял Владимир Путин, западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России. Глава МИД также заявлял, что отношения Евросоюза и США, привлекающих сообщество для поддержки Киева, — это отношения гегемона и вассалов.

В ноябре 2023 Лавров заявил, что США являются главным актором, который ставит своей целью дестабилизировать ситуацию в любом регионе мира. Он добавил, что в интересах США дестабилизировать всё и вся.