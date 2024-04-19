Москва, 19 апреля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организация с помощью учётной записи жертвы на «Госуслугах». Так, злоумышленники стали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, в том числе связанными с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

После получения доступа к личному кабинету «Госуслуг» мошенники от имени жертвы регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью «Госуслуг», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов напомнил, что ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. По его словам, верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. «Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему», — добавил он.

«Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение «СберБанк Онлайн»: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на «Госуслугах», затем подтвердить учётную запись и восстановить пароль», — пояснил зампред Сбербанка.