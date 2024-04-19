Москва, 19 апреля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил генерального директора музеев Московского Кремля Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Владимир Вяткин/РИА Новости Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Гагарину Елену Юрьевну ― генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-культурный музей — заповедник «Московский Кремль», ― сообщается в указе главы государства на официальном портале правовой информации.

Награду Гагарина получила за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия России.

17 апреля Гагариной, старшей дочери первого космонавта Юрия Гагарина, исполнилось 65 лет. В 2019 году её удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Пост генерального директора музея-заповедника «Московский Кремль» Гагарина занимает с апреля 2001 года. За большой вклад в развитие отечественной культуры, популяризацию и процветание музея её неоднократно отмечали наградами президента России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 3 января наградил и. о. ректора «Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой» Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие культуры и искусства. В феврале ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики удостоили главу Чечни Рамзана Кадырова.