Москва, 8 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства 8 февраля разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Михаил Метцель/'РИА Новости Рамзан Кадыров

«За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить <…> Кадырова Рамзана Ахматовича», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, Кадыров уже имеет звание Героя России, Героя Чечни, ДНР и ЛНР.

В 2021 году Кадырова за многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя республики наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».

Также его удостоили ордена Александра Невского и ордена Почёта. Также он получил награду Росгвардии ― медали «За боевое содружество».

Кроме того, глава Чечни стал обладателем почетного знака «Доблесть вдохновенного труда». Эту награду ему присвоила организация «Трудовая доблесть России».