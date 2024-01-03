Москва, 3 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил и. о. ректора «Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой» Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие культуры и искусства. Текст президентского указа опубликован на сайте правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Цискаридзе

«За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Цискаридзе Николая Максимовича — исполняющего обязанности ректора федерального бюджетного учреждения высшего образования «Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой», город Санкт-Петербург», — говорится в указе.

Николай Цискаридзе работал в Большом театре в период с 1992 по 2013 годы. В 2000 году он был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Цискаридзе 31 декабря 2023 года исполнилось 50 лет.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября 2022 года Цискаридзе заявил, что руководство Большого театра пытается вычеркнуть его имя из истории культурного учреждения. Артист рассказал, как однажды понял, что руководители театра «делают всё», чтобы его фамилия не фигурировала даже на сайте.