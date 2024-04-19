Вашингтон, 19 апреля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Информацию об ударе Израиля по Ирану с иронией прокомментировал американский миллиардер Илон Маск 19 апреля в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Пользователь соцсети Х, владельцем которой является Маск, опубликовал пост с предположением, что возможной целью атаки Израиля была восьмая база ВВС Ирана. Здесь сгруппированы истребители F-14 Tomcat, которые США передали режиму шаха в 1970-е годы.

«Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары», — такой комментарий оставил Маск под публикацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным агентства Bloomberg, власти Израиля предупредили Соединённые Штаты Америки о планах нанести ответный удар по Ирану в течение 24-48 часов. Представители Совета национальной безопасности США и Пентагона отказались от комментариев на данную тему.

Телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанёс ракетный удар по объекту в Иране. Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан в центральной части Ирана. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.