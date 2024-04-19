Рамалла , 19 апреля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Решение Соединённых Штатов Америки наложить вето на алжирский проект резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединённых Наций в очередной раз подтверждает антипалестинскую позицию Вашингтона. Об этом 19 апреля заявило палестинское движение ХАМАС.

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«Соединённые Штаты подтвердили свою позицию против палестинского народа, его права на самоопределение и создание собственного государства, а также полную поддержку оккупационного (израильского. — Прим. ред.) режима и его действий, на ликвидацию Палестины», — говорится в распространённом ХАМАС заявлении, текст которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что палестинский народ продолжит свою борьбу до тех пор, пока международное сообщество не признает его право на создание независимого суверенного государства. Также ХАМАС поблагодарило страны, проголосовавшие за принятие алжирского проекта резолюции.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по Палестине. При этом за признание Палестины полноправным членом ООН выступили 12 членов организации, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария от голосования воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что США таким образом продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.

Решение США ветировать проект резолюции также осудил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, в ходе заседания Совбеза подчеркнувший, что Вашингтон таким образом поддержал стремление Израиля избавиться от палестинцев.