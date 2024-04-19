Рамалла , 19 апреля, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Палестинская администрация осудила решение Соединённых Штатов Америки наложить вето на алжирский проект резолюции, рекомендовавший признать Палестину полноправным членом Организации Объединённых Наций. Об этом 19 апреля сообщило агентство Agence France-Presse.

Mauro Scrobogna/Global Look Press

«Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения войны против нашего народа… толкает регион всё дальше к краю пропасти», — приводит AFP сообщение офиса президента государства Палестины Махмуда Аббаса.

Постоянный наблюдатель Палестины при Организации Объединённых Наций Рияд Мансур в ходе заседания Совета Безопасности ООН на фоне решения США заблокировать данный проект резолюции, заявил, что Израиль рассчитывает избавиться от палестинцев.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хвастался этим как политическим достижением, поскольку ему удалось предотвратить возникновение палестинского государства… План его правительства — избавиться от Палестины, избавиться от палестинцев», — подчеркнул Мансур.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по Палестине. При этом за признание Палестины выступили 12 членов ООН, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария от голосования воздержались. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что США таким образом продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.