Москва, 19 апреля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Аномально высокая температура воздуха ожидается в Поволжье и на юге Урала. Об этом рассказал 19 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Андрей Репин ИА REGNUM Жара

По словам специалиста, температура воздуха на 7-10 градусов выше нормы ожидается в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Башкортостане. Днём здесь температура поднимется до +27 градусов. Высокая температура прогнозируется в Удмуртии, Мордовии, Курганской и Челябинской областях.

При этом в некоторых южных регионах, наоборот, температура воздуха понизится на 8-10 градусов. В Крыму, где днём наблюдалась жаркая погода, до +27… +30 градусов, похолодает до +20 градусов.

«Летняя температура была в Краснодарском крае, около 30 градусов. А завтра — понижение температуры примерно на 8-10 градусов… Но все равно, и 19-22 градуса — хорошая температура, но уже не по-сумасшедшему жарко», — уточнил Вильфанд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме, который надвигается на Центральную часть России и на Москву. Ветер начнёт усиливаться с 15:00 мск 19 апреля, скорость его отдельных порывов достигнет штормовых значений — до 17–22 м/с, местами до 25 м/с.

7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец рассказал, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу.