Москва, 7 апреля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу, на следующей неделе в Москве воздух прогреется до +23°С, сообщил 7 апреля в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В среду [10 апреля] станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до +18…+23», — написал он.

Тишковец рассказал, что 8 апреля ожидается приток тёплых воздушных масс с западо-востока, после чего температура будет на шесть — восемь градусов выше климатической нормы. В столице ночью термометр покажет не ниже +4°С, а днём, несмотря на небольшие дожди, воздух прогреется до +15…+20°С.

9 апреля в Москве ожидается ливень и новое повышение температуры, а на следующий день должна наступить солнечная погода. Если прогноз синоптиков сбудется, то в среду обновится температурный рекорд, установленный в 2008 году на уровне +21,1°С.

После такого потепления ожидается приход холодного фронта. 11 апреля, по прогнозу, в столице будет +17…+22°С, на следующий день — +12…+17°С, а в выходные — +10…+15°С. В конце недели также ожидают дожди.

«Несмотря на понижение показаний термометров, температурный режим всё равно будет на два — три градуса превышать норму», — уточнил Тишковец.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин 1 апреля в беседе с ИА Регнум заявил, что этим летом будет рекордно тёплое лето на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Он отметил, что территория страны очень большая, и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.