Киев, 19 апреля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Зима на Украине предстоит очень сложная из-за масштабов повреждений, нанесённых инфраструктуре, и трудностей её восстановления. Об этом 18 апреля сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум Ирина Верещук

Верещук отметила, что хотя зима предстоит тяжёлая, но у Украины есть опыт. По словам вице-премьера, для Харьковской, Сумской и Черниговской областей, которые пострадали больше других, разработают отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры. Она уточнила, что уже есть соглашения с Бельгией о выделении на помощь Украине 1,5 миллиарда евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко, дефицит электрогенерации может возникнуть на территории Украины 18 и 19 апреля из-за резкого похолодания. Гендиректор Yasno предложил гражданам и бизнесу снизить расход электроэнергии, иначе властям придётся вводить ограничения.

Смена тактики армии России при ударах по объектам энергетической инфраструктуры, как полагают на Украине, стала поворотным моментом в спецоперации. Одна из самых масштабных атак, заявил глава киевского Центра исследований энергопромышленности Александр Харченко, была осуществлена 22 марта. Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 12 апреля, что киевский режим учитывает возможность массовых отключений электроэнергии. На Украине рассматривают введение почасовых графиков отключения электричества, сообщил днём позже исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Президент России Владимир Путин пояснил, что удары по украинским энергетическим объектам — это вынужденный ответ на удары киевского режима по российским энергообъектам. Глава государства подчеркнул, что Россия из гуманитарных соображений воздерживалась от такого ответа в зимний период.