Киев, 14 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. На Украине полагают, что смена тактики ВС РФ при ударах по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима стала поворотным моментом в специальной военной операции, отметили в своём материале 14 апреля журналисты телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

После окончания зимнего периода киевский режим переместил часть средств ПВО от энергетической инфраструктуры на передовую, и это позволило российским войскам наносить более эффективные удары по электростанциям, считают авторы.

Ранее атаки на объекты энергосистемы Украины были более разрозненными, а теперь удары становятся концентрированными, одну и ту цель атакуют десятки ракет и беспилотников, отметили журналисты.

Поворотный момент наступил 22 марта, когда ВС РФ была проведена одна из самых машстабных атак, заявил глава киевского Центра исследований энергопромышленности Александр Харченко. За несколько дней были уничтожены почти годичные усилия по восстановлению и ремонту энергообъектов, отметила в свою очередь заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что киевский режим учитывает возможность массовых отключений электроэнергии. На Украине рассматривают введение почасовых графиков отключения электричества, сообщил днём позже исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Вооружённые силы России с 6 по 12 апреля нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины, сообщало Минобороны. Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам ТЭК России, использовалось высокоточное оружие и беспилотники. Все назначенные объекты были поражены.

Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.