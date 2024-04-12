Киев, 12 апреля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Украинские власти учитывают возможность массовых отключений электроэнергии, людям стоит быть готовыми к такому сценарию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает 12 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости готовиться к блэкаутам, министр отметил, что его призыв покупать генераторы и портативные зарядные устройства «немножко пугает» людей. Об этом его спрашивали и до начала отопительного сезона.

«Но на самом деле я хочу повториться, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились», — сказал Галущенко.

Российские военные наносят удары по объектам энергетики, признал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, отвечая на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. За период с 6 по 12 апреля по этим объектам нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, все цели поражены.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Киевской области нанесён удар по одной из крупнейших на Украине Трипольской ТЭС. Позже стало известно, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена в результате ночного удара.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.