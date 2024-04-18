В ЦРУ заявили о намерении Си Цзиньпина восстановить контроль над Тайванем
Вашингтон, 19 апреля, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в течение своей политической карьеры намерен восстановить контроль над Тайванем, реализовав тем самым принцип «одного Китая». Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.
«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политический жизни перейти к контролированию Тайваня… Но это не означает, что он планирует осуществить вторжение завтра, в следующем месяце или следующем году», — указал он, выступая 18 апреля на форуме, организованном Центром имени Джорджа Буша — младшего в Далласе.
Уильям Бёрнс подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки должны с полной серьёзностью воспринимать амбиции Китая в отношении Тайваня.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите в Сан-Франциско заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем. При этом китайский лидер подчеркнул, что Пекин не намерен применять силу в достижении этой цели. В феврале 2024 года глава МИД КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон должен соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать стремление Тайваня к независимости.