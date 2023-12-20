Вашингтон, 21 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. На ноябрьском саммите в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин открыто заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем, сообщил телекомпания NBC News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин и Байден

Журналисты уточнили, что Си Цзиньпин не называл точных сроков реализации данного плана, но подчеркнул, что сделано всё будет мирно, без применения силы.

Информированные американские чиновники отметили прямую и откровенную речь Си Цзиньпин, он говорил не конфронтационно.

Также, по словам источников, председатель КНР указал Байдену на оказываемое США влияние на участников выборов главы администрации острова, запланированные в январе 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Байден и Си Цзиньпин 15 ноября провели переговоры на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско. Президент США назвал состоявшиеся переговоры одной из самых конструктивных и продуктивных встреч с китайским лидером. В этот же день Байден вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором».

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что лидеры двух стран договорились ещё раз встретиться, но точной даты не назначили.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский 14 декабря заявил о неготовности США оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит свою независимость. При этом востоковед отметил, что вариант силового воздействия КНР на Тайвань вовсе не следует считать фантастическим, к настоящему моменту республика набрала очень внушительную военную мощь. Также эксперт призвал не забывать, что США уже признали суверенитет Китая над Тайванем, стороны подписали соответствующий документ в 1972 году.