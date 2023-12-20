Си Цзиньпин в ноябре открыто сказал Байдену о планах КНР на Тайвань
NBC: Си Цзиньпин в США заявил Байдену о стремлении КНР воссоединиться с Тайванем
Вашингтон, 21 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. На ноябрьском саммите в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин открыто заявил президенту США Джо Байдену о стремлении воссоединить Тайвань с материковым Китаем, сообщил телекомпания NBC News со ссылкой на источники.
Журналисты уточнили, что Си Цзиньпин не называл точных сроков реализации данного плана, но подчеркнул, что сделано всё будет мирно, без применения силы.
Информированные американские чиновники отметили прямую и откровенную речь Си Цзиньпин, он говорил не конфронтационно.
Также, по словам источников, председатель КНР указал Байдену на оказываемое США влияние на участников выборов главы администрации острова, запланированные в январе 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, Байден и Си Цзиньпин 15 ноября провели переговоры на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско. Президент США назвал состоявшиеся переговоры одной из самых конструктивных и продуктивных встреч с китайским лидером. В этот же день Байден вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором».
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что лидеры двух стран договорились ещё раз встретиться, но точной даты не назначили.
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский 14 декабря заявил о неготовности США оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит свою независимость. При этом востоковед отметил, что вариант силового воздействия КНР на Тайвань вовсе не следует считать фантастическим, к настоящему моменту республика набрала очень внушительную военную мощь. Также эксперт призвал не забывать, что США уже признали суверенитет Китая над Тайванем, стороны подписали соответствующий документ в 1972 году.