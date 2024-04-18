Вашингтон, 18 апреля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Высшее руководство Boeing игнорировало все предупреждения о проблемах с качеством и безопасностью самолётов, заявил инженер по качеству авиастроительной компании Сэм Салехпур в ходе выступления 18 апреля в подкомитете Сената Соединённых Штатов Америки по расследованиям. Об этом сообщило издание Financial Times.

Arnulf Hettrich/www. imago-images.de/Global Look Press

«У меня были серьёзные опасения по поводу безопасности самолётов 787 и 777… Я выразил обеспокоенность внутри компании, после чего был проигнорирован и отстранён», — указал Салехпур, добавив, что позже его перевели на другую должность.

При этом инженер заявил, что с 2020 года неоднократно поднимал вопрос о нарушениях производственного процесса в Boeing в течение нескольких лет, однако при попытках заявить об этом начал получать угрозы физической расправы.

Также Салехпур, выступая на слушании по делу Boeing в Конгрессе США, допустил, что из-за проблем с безопасностью существует риск авиакатастроф. По его словам, в самолётах 787 Dreamliner он заметил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки воздушных судов. Неисправность затрагивает более тысячи лайнеров, которые уже находятся в эксплуатации.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году сообщалось о серии происшествий с самолётами Boeing. Так, в марте лайнер Boeing 777-200, принадлежащий United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско (США) в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. На борту находились 249 человек, в том числе четыре пилота. На фоне инцидентов с самолётами Boeing генеральный директор компании Дэйв Кэлхун заявил, что в конце года уйдёт в отставку. Также свой пост покинет председатель совета директоров Ларри Келлнер.