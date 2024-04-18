Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Ростовская полиция разыскивает укравшего гуманитарный груз у вдовы ополченца Арсена Павлова — Моторолы. Волонтёры почти сутки не обращались в полицию, надеясь, что мужчина одумается и сам принесёт украденное, но когда поняли, что этого не произойдёт, то обратились к правоохранителям. Об этом они рассказали ИА Регнум.

Кадр из видео Елена Павлова

Гуманитарный груз собирали две организации: «Добро в Дом», где Елена Павлова и Владимир Мишин являются основателями, и группа гуманитарной помощи «ЖК Суворовский». Груз собирался для бойцов на авдеевском направлении. 17 апреля, пока волонтёры переносили из квартиры груз в машину, неизвестный успел воспользовался ситуацией и украл часть гуманитарной помощи.

Коробки с гуманитаркой хранятся на этаже Юлии Величкиной, основателя волонтёрской группы «ЖК Суворовский». Все местные жители знают про этот адрес и всячески помогают собирать помощь нашим бойцам. По словам Юлии, за два года волонтерской работы такой случай у них впервые.

«16 числа пропали апельсины, которые лежали на этаже. Потом пропали коробки с чаем, конфетами, кофе, средствами личной гигиены. Это все мелочи, но это все необходимо нашим парням на СВО», — рассказала Юлия ИА Регнум.

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Волонтёр Владимир Мишин рассказал, что девушка предполагаемого вора состояла в волонтёрском чате, но когда увидела новость про своего сожителя, то удалилась и почистила свою страницу в социальных сетях от фотографий. Также Мишин заметил, что вор выкинул часть похищенного, потому что посчитал это ненужным.

«По камерам мы увидели, что этот человек достал из украденного пакета металлическую коробку для чая и просто выкинул. Мы написали заявление в полицию. Сотрудники будут снимать отпечатки как раз с этой коробки», — рассказал Владимир Мишин.

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По данным ИА Регнум, предполагаемого вора зовут Виталий. Мужчина зарабатывает тем, что расклеивает листовки по районам. Журналисты связались с сожительницей мужчины. Она рассказала, что на опубликованном видео у её возлюбленного пакеты с мусором, а не украденная гуманитарная помощь. При этом девушка затруднилась объяснить, почему её молодой человек кладёт пакеты якобы с мусором к себе в машину, а не выкинет в рядом стоящую урну.

«Этот человек не крал гуманитарную помощь. Мы не нуждаемся, чтобы воровать у ребят, которые защищают нашу страну. То, что он занимается расклейкой листовок, это да. Что он оставляет пакеты в подъезде, чтобы с ними не ходить по всему району, — это так. То, что он срывает листовки конкурентов, — это есть. Но он никак не ворует», — рассказала девушка подозреваемого.

ИА Регнум

После того как этим происшествием занялась полиция, она перестала отвечать на звонки журналистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подозреваемого в ограблении вдовы ополченца Моторолы запечатлела камера видеонаблюдения в лифте. Мужчина скрылся на автомобиле с ростовскими номерами марки Hyundai Solaris.