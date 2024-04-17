Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ограбили вдову ополченца Арсена Павлова — «Моторолы», украли гуманитарную помощь, сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум

Как рассказал собеседник агентства, Елена Павлова — супруга легендарного ополченца и командира противотанкового специального подразделения «Спарта», собирала гуманитарную помощь для российских бойцов. Отправить помощь планировали на авдеевское направление.

Однако 17 апреля пока волонтёры и активисты переносили из квартиры Павловой грузы в машину, неизвестный воспользовался ситуацией и украл часть гуманитарной помощи.

«Два года Елена с волонтёрами в квартире складирует гумпомощь, все знают об этом в районе. Никто не воровал никогда», — рассказал волонтёр движения «Оплот» Владимир Мишин.

В 2016 году в центре Донецка произошёл теракт. При взрыве бомбы в лифте собственного дома погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов со своим сослуживцем Евгением Гадлия (Гоги). Власти ДНР квалифицировали происшествие как теракт и возложили вину на СБУ. Он ушёл из жизни в 33 года. В последний путь ополченца вышли провожать десятки тысяч жителей Донецка.

В мае 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников. В июне того же года Елене Павловой вручили орден, которым её мужа наградили посмертно.

Летом 2017 года в эфире украинского телеканала экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что лично знает человека, исполнявшего приказ по осуществлению теракта в столице Донецкой Народной Республики.

В браке Елена и Арсен прожили два года. После смерти Моторолы у него остались жена Елена Павлова, дочь (2015 года рождения) и сын (родился в 2016 году).