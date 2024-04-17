Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Подозреваемого в ограблении вдовы ополченца Арсена Павлова — «Моторолы» запечатлела камера видеонаблюдения, сообщил источник ИА Регнум.

ИА Регнум Подозреваемый в краже гуманитарной помощи

«Мужчина скрылся на автомобиле с ростовскими номерами марки Hyundai Solaris, который принадлежит 34-летней женщине», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идёт о местом жителей Виталии Б. По некоторым данным, он же в этот же день напал на свою соседку из-за спора о порядке в подъезде.

Инцидент с ограблением произошёл 17 апреля, пока волонтёры переносили из квартиры супруга легендарного ополченца и командира противотанкового специального подразделения «Спарта» Елены Павловой грузы в машину. Неизвестный успел воспользовался ситуацией и украл часть гуманитарной помощи.

Павлова собирала гуманитарную помощь для российских бойцов. Груз планировали отправить на авдеевское направление.

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В 2016 году в центре Донецка произошёл террористический акт. При взрыве бомбы в лифте собственного дома погиб командир батальона ДНР «Спарта» Арсен Павлов (Моторола) со своим сослуживцем Евгением Гадлия (Гоги). Власти ДНР квалифицировали происшествие как теракт.

В мае 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова орденом Мужества посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников.

Он ушёл из жизни в 33 года. В последний путь ополченца вышли провожать десятки тысяч жителей Донецка. В браке Елена и Арсен прожили два года. После смерти Моторолы у него остались жена Елена Павлова, дочь (2015 года рождения) и сын (родился в 2016 году).