Москва, 18 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. В Москве находятся порядка 8500 исторических памятников. При этом за последние десять лет в столице удалось отреставрировать более 2000 старинных объектов культурного наследия. Об этом 18 апреля в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Палитра московских объектов культурного наследия разнообразна: от деревянного зодчества до промышленной архитектуры», ― отметил мэр в Telegram-канале.

Также мэр напомнил, что многовековую историю хранят и столичные парки. Например, на территории музея-заповедника «Коломенское» расположено 16 памятников архитектуры федерального значения, включая Спасские ворота и церковь Казанской иконы Божьей Матери.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечают с 1984 года, чтобы привлечь внимание к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

Как сообщало ИА Регнум, в мэрии Москвы сообщили, что в столице ежегодно реставраторы завершают работы более чем на 200 объектах культурного наследия. Всего же за последние 13 лет отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры. В число наиболее знаковых объектов столичная включили Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон №1 «Центральный» на ВДНХ.

В начала 2024 года в Москве выдали 132 разрешения на проведение различных реставрационных работ.

В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдут дни исторического и культурного наследия. Всего организаторы запланировали более 600 мероприятий. Так, в программу включили около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах.

Как пояснил мэр, главная цель акции в этом году ― показать современную жизнь московских памятников, в том числе сохранивших свои исторические функции. Отдельный цикл посвятят усадебному наследию.