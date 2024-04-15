Москва, 15 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Москве 18–31 мая пройдут дни исторического и культурного наследия с целью показать современную жизнь столичных памятников, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС Дом Наркомфина

На экскурсиях, лекциях и мастер-классах можно будет ознакомиться с архитектурой 300 памятников московской старины. Всего в рамках программы в Москве пройдёт более 600 мероприятий.

Среди этих памятников жилой Дом Наркомфина, Дворец пионеров, Дом-коммуна, в котором сейчас находится студенческое общежитие. Отдельный цикл мероприятий посвятили усадебному наследию.

На ряде площадок подготовили специальную семейную программу. Так, детский мастер-класс «Я — археолог» пройдёт в ландшафтном парке «Митино». В это время взрослые смогут сходить на выставку «Стиль былых времëн». В рамках детской программы «Азбука наследие» подготовят специальные задания, которые будут интересны и взрослым, и детям.

Записаться на мероприятия Дней наследия можно на портале «Узнай Москву». Это даст возможность ближе познакомиться с творениями архитекторов прошлых столетий и сделать это бесплатно.

Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве ежегодно с 2001 года в апреле–мае. Жителям города свои двери открывают старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки и другие площадки. Часть музеев и особняков бывает закрыта для экскурсий в обычное время.

В 2023 году в мероприятиях участвовали более 10 тысяч человек, посетивших свыше 520 экскурсий, мастер-классов и квестов — в полтора раза больше, чем в 2022 году. За последние 13 лет участниками акции стали около 450 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин заявил, что с начала этого года к проекту «Сделано в Москве» присоединились свыше 480 предпринимателей. Предпринимателям Москвы предоставили в рамках проекта бесплатные инструменты продвижения, благодаря чему в I квартале они смогли заработать дополнительно более 78 млн рублей.

Собянин 12 апреля сообщил о начале приёма заявок от молодых учёных на соискание премии правительства Москвы. Её вручают за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, разработку и внедрение инноваций, повышающих эффективность экономики и социальной сферы российской столицы.