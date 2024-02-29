Москва, 29 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Москве за последние 13 лет отреставрировано свыше двух тысяч памятников архитектуры, сообщили 29 февраля в столичной мэрии.

Фото М. Денисова. Mos.ru

«Ежегодно столичные реставраторы завершают работы более чем на 200 объектах культурного наследия», — говорится в сообщении.

В число наиболее знаковых отреставрированных объектов столичная мэрия включила Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон №1 «Центральный» на ВДНХ, а также центральная электрическая станция городского трамвая ГЭС-2, где в 2021 году открылся Дом культуры.

В мэрии Москвы также добавили, что специалисты реставрируют свыше 500 памятников, а с начала 2024 года в Москве выдали 132 разрешения на проведение различных работ. Примеры ярких работ ежегодно включают в программу Дней исторического и культурного наследия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Глава государства добавил, что к 2030 году в стране необходимо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь.

В январе министр культуры России Ольга Любимова заявила, что расходы на поддержку культуры из года в год увеличиваются. Как уточнила глава ведомства, за последние четыре года министерство обеспечило реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия.