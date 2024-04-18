Днепропетровск, Украина, 18 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Днепропетровске прогремел взрыв. Об этом 18 апреля сообщил телеканал «Общественное».

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«В Днепре (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) раздался звук взрыва», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, утром 18 апреля сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории этих украинских регионов.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прогремела в Ивано-Франковской области на западе Украины 18 апреля. По данным украинских СМИ, как минимум два взрыва произошли в Ивано-Франковске, а также в городах Коломыя и Бурштын.

Кроме того, в ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.

Кроме того, в Киевской области прогремели взрывы, после которых возник пожар.

Украинские СМИ сообщали 17 апреля о взрывах в Чернигове, Одессе, Кривом Роге в Днепропетровской области. Сообщалось, что российские военные нанесли удар по гостинице в центре города, в которой разместились бойцы ВСУ.

Военкор Александр Коц заявил, что официально гостиницу закрыли с февраля 2022 года, но рядом с ней располагается воинская часть. В окнах разбитого здания ясно видны армейские двухъярусные кровати.