Ивано-Франковск, Украина, 18 апреля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом 18 апреля сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что на момент взрывов в регионе, согласно данным ресурса по онлайн-оповещению населения, действовал режим воздушной тревоги. Официальные власти ситуацию не комментировали.

По данным украинских СМИ, как минимум два взрыва произошли в Ивано-Франковске, а также в городах Коломыя и в Бурштыне.

По состоянию на 07:00 мск предупреждение о воздушной тревоге действовало на территории Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Как уточнил в беседе с «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удары были нанесены по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, а позднее и по складам в Ивано-Франковске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.

Кроме того, в Киевской области прогремели взрывы, после которых возник пожар. На место выехали экстренные службы.