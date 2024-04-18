Киев, 18 апреля, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины в ночь на 18 апреля. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным телеканала «Общественное», взрывы раздались в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе в 01:57 мск, согласно данным онлайн-ресурса об оповещении населения. Как уточнил в беседе с «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.

Кроме того, в Киевской области прогремели взрывы, после которых возник пожар. На место выехали экстренные службы.

По словам координатора подполья Лебедева, еще один удар был нанесён прошедшей ночью по пригороду Харькова. В Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрывы 17 апреля прогремели в городах Кривом Роге (Днепропетровская область) и Одессе. Также украинские СМИ утром 17 апреля распространили информацию о взрывах в Черниговской области и о воздушной тревоге в Киеве.