Тампа, США, 18 апреля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров отличился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Торонто Мэйпл Лифс».

Dirk Shadd/Global Look Press Никита Кучеров

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счётом 6:4.

Эта результативная передача стала 100-й в текущем сезоне для 30-летнего российского хоккеиста, и он первым из россиян смог достичь такого результата. Кучеров также стал пятым игроком в истории НХЛ, сумевшим добиться этого достижения, до него это смогли сделать только Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобб Орр и Коннор Макдэвид.

Российский форвард «Тампы» в этом сезоне сыграл в 81 матче регулярного чемпионата, забросив 44 шайбы и отдав 100 голевых пасов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, сумевшим набрать 140 очков за сезон НХЛ. Хоккеист отметился голевым пасом в матче с командой «Оттава Сенаторз».

Нападающий «Тампы» также позднее в этот же день упрочил лидерство в бомбардирской гонке в НХЛ, отдав в общей сложности две результативные передачи в матче с «Оттавой». В его активе в результате этого стало 141 очко.