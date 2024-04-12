Вашингтон, 12 апреля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Julio Cortez/AP/TASS Никита Кучеров

Кучеров отдал две результативные передача в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттава Сенаторс» и довёл количество набранных очков в нынешнем сезоне до 141.

Его ближайшим преследователем является канадец Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш». В его активе 137 очков.

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу «Оттавы».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кучеровстал первым в истории российским хоккеистом, кому удалось набрать 140 очков за сезон НХЛ. 28 марта он обошёл Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Кучерова 4 апреля признали третьей звездой игрового дня в НХЛ. Тогда он отметился тремя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифз», что помогло «Тампе» одержать победу в выездной встрече со счётом 4:1.