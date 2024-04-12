Флорида, США, 12 апреля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Бомбардир «Тампа-Бэй Лайтнинг» 30-летний Никита Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, кому удалось набрать 140 очков за сезон НХЛ.

Resolute Никита Кучеров

В матче чемпионата против «Оттавы Сенаторз», который проходил в Тампе Флориды, Кучеров отметился голевой передачей.

Таким образом, спортсмен получил в общем за текущий сезон 140 очков (43 гола и 97 передач).

Никита Кучеров отыграл для этого результата 78 матчей.

Также российский хоккеист стал 11-м игроком во всей истории НХЛ, набравшим 140 очков и более в одном розыгрыше регулярного чемпионата. На втором месте — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (137 очков), третьим оказался канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (130).

Как сообщало ИА Регнум, Никиту Кучерова 4 апреля признали третьей звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге.

Российский форвард отличился тремя голевыми пасами в матче с командой «Торонто Мэйпл Лифз», что помогло «Тампе» одержать победу в выездной встрече со счётом 4:1.

28 марта Кучеров обошёл Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.