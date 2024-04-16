Вашингтон, 16 апреля, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выразил благодарность Праге за поддержку Киева и отметил роль в указанном процессе «народа Чехословакии». Об этом он заявил 15 апреля на встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой в Вашингтоне.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

Глава Белого дома подчеркнул, что США также ценят прямолинейность Чешской Республики. Кроме того, он напомнил о событиях так называемой Пражской весны 1968 года, когда в Чехословакии произошло антисоветское выступление.

Чехословакия существовала до 1993 года, после чего она распалась на Чехию и Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта чешский президент Пётр Павел призвал европейские страны внести более весомый вклад в поддержку Украины и не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи. Он указал на то, что речь идёт именно о финансировании, а не об отправке войск в зону украинского конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 марта подверг критике власти Чехии, которые отменили межправительственные консультации со словацкой стороной. Он добавил, что позиция Праги по Украине поставила под угрозу отношения двух республик, имеющих разные взгляды по этому вопросу.