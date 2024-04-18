Курган, 18 апреля, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В ближайшие несколько дней уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Максим Слуцкий/ТАСС

«В ближайшие один-два дня на реке Тобол у города Кургана продолжится подъём уровня воды. <…> У города Кургана и Кетовского муниципального образования ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой от +25 до +100 см», ― уточнили в ведомстве.

При этом в МЧС отметили, что на остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений.

По данным МЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными 2090 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и восемь участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях и 30 населённых пунктах.

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Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 105 см и на утро 18 апреля составил 970 см, и продолжает расти.

Днём ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту России Владимиру Путину, что наиболее сложная ситуация с паводками в регионе сложилась в Кургане и Кетовском муниципальном округе.

По данным МЧС на 17 апреля, в общей сложности 669 жилых и 2376 дачных домов в шести муниципальных образованиях в 25 населённых пунктах оставались подтопленными в Курганской области. Кроме того, в зоне подтопления по-прежнему находились девять участков автомобильных дорог.

Из-за паводков в регионе эвакуировали почти 14 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. несовершеннолетних. Для этого развернули 20 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 5 тыс. мест.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье в стране стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.