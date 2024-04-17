Курган, 17 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Самая тяжёлая ситуация с паводком в Курганской области сложилась в Кетовском округе и в Кургане, заявил губернатор Вадим Шумков в докладе президенту Владимиру Путину на совещании с правительством.

Донат Сорокин/ТАСС

«Наиболее сложная обстановка складывается в Кетовском муниципальном округе и городе Кургане, где проходит пик паводка», — сказал Шумков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882539" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства

Он сообщил, что в Кургане уровень паводка превысил отметку «опасные явления». Вода поднялась выше девяти метров и 27 сантиметров и продолжает прибывать. В селе Кетово вода поднялась выше 11 метров и 11 сантиметров.

Глава региона доложил президенту, что специалисты принимают меры по борьбе с паводком и его последствиями. В Кургане за пять дней увеличили уровень дамбы до 11,5 метра.

Как сообщало ИА Регнум, региональное управление МЧС проинформировало о нахождении в зоне подтопления Кургана, Белозерского, Притобольного, Звериноголовского, Куртамышского и Кетовского округов. Подтопленными на сегодняшний день остаются 669 жилых и 2376 дачных домов в 25 населённых пунктах региона.

На заседании 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о ситуации в регионах, пострадавших от паводка. Сотрудники ведомства проводят эвакуацию людей из затопленных районов. В Курганской области эвакуировали почти 14 тысяч человек, в том числе около двух тысяч детей. В регионе развернули 20 пунктов временного размещения вместимостью более пяти тысяч мест.