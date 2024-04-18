Курган, 18 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за прошедшие сутки поднялся на 105 см и составил 970 см, сообщили 18 апреля в администрации Курганской области.

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«По данным на 18 апреля на 08:00 [06:00 мск] уровень реки Тобол в районе Кургана составил 970 см», — уточнила пресс-служба правительства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что уровень воды в Тоболе продолжает расти.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту России Владимиру Путину, что наиболее сложная ситуация с паводками в регионе сложилась в Кургане и Кетовском муниципальном округе.

Глава государства в ходе совещания о паводковой обстановке отметил, что после схода воды проведёт совещание с муниципальными властями, чтобы обсудить необходимые восстановительные работы. Президент также призвал не затягивать с оценкой ущерба от паводков.

В Курганской области из-за паводков эвакуировали почти 14 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. несовершеннолетних. Для этого развернули 20 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью более 5 тыс. мест.