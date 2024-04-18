Москва, 18 апреля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Группировка российских снайперов ликвидировала в зоне специальной военной операции руководителя контрснайперского подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Блискавка. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с ТАСС.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Военный назвал Блискавку одной из самых статусных целей группы.

«Я считаю, это не моя личная заслуга, а всё-таки заслуга группы, каждого из нас, потому что мы — это один рабочий организм», — пояснил снайпер.

Ликвидацию руководителя украинского подразделения удалось подтвердить благодаря захваченным российскими военными винтовке и документам бойца.

Как сообщало ИА Регнум, снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады взяла в плен четырёх военнослужащих ВСУ на артёмовском направлении. Как заявили 17 апреля в пресс-службе Минобороны России, кроме того, российские снайперы ликвидировали двоих боевиков украинской армии. В ведомстве назвали эту группу снайперов одной из самых результативных в Вооружённых силах РФ. Российские бойцы выслеживали отряд противника пять дней.

Ранее один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации, военнослужащий по имени Константин в беседе с журналистами рассказал, как выиграл в 17 снайперских дуэлях с украинскими стрелками и западными наёмниками.

Снайпер Вооружённых сил России 15 апреля рассказал, как уничтожил украинского военного на максимальной дальности 3 км. Он добавил, что в среднем снайперская работа в зоне СВО ведётся на дистанциях от 300 м до 2 км.

На счету одной из групп российских снайперов числится не менее 1000 уничтоженных украинских военных и наёмников с начала спецоперации. Все ликвидированные цели подтверждены.