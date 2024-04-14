Москва, 14 апреля, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Один из самых результативных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал, что выиграл в 17 снайперских дуэлях с украинскими стрелками и западными наёмниками. Об этом сообщает 14 апреля ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

По словам снайпера по имени Константин, победа в снайперской дуэли — это показатель эффективности работы любого стрелка. Это высший пилотаж, и только такой поединок с равным или превосходящим противником позволяет показать, «кто ты есть и чего ты стоишь».

«Случаи снайперских дуэлей, безусловно, есть, у нас их было 17, — сказал Константин, — Это своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак».

Российский боец добавил, что каждого высококвалифицированного снайпера отличает собственный почерк. Он сам научился различать по почерку украинских стрелков.

Константин заявил, что против ВС РФ работают снайперы-наёмники. Тому есть подтверждения — их шевроны, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, на счету одной из групп российских снайперов числится не менее 1000 уничтоженных с начала спецоперации бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

Разведчик-снайпер 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным Шика за одну ночь ликвидировал отделение из семи бойцов ВСУ. Снайпер рассказал, что для работы выбирает укреплённые позиции, например бетонные сооружения, а чтобы обезопасить себя, устанавливает растяжки.