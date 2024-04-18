Вашингтон, 18 апреля, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Власти США сомневаются в том, что Израиль совершит новую атаку против Ирана до окончания иудейского праздника Песах, который продлится с 22 по 30 апреля. Об этом 17 апреля сообщил телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Вместе с тем собеседник журналистов допустил, что ситуация может измениться. По его словам, высшее руководство Ирана и иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) продолжают находиться в состоянии повышенной готовности.

Представитель Белого дома утверждает, что ряд чиновников этой республики в настоящее время находится в различных убежищах.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля авиация Израиля нанесла ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, из-за чего погибли в том числе два генерала КСИР Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

16 апреля газета The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники написала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определилась с тем, каким будет её ответ на недавний удар Ирана по израильской территории. В публикации отмечалось, что точная дата ответного шага пока не выбрана.

По данным газеты, Израиль может отложить ответ на более длительный срок. Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объяснил, что это связано с пасхальной неделей, которая начнётся в Израиле.

The Jerusalem Post отмечала, что ответом Израиля могло бы стать нанесение ударов по иранским ядерным объектам или по базам запуска беспилотников и баллистических ракет. Помимо этого, Израиль рассматривает вариант с введением санкций против КСИР или с совершением кибератаки.

Портал Axios представил информацию, согласно которой израильская армия планировала нанести ответный удар по Ирану 15 апреля, но решила отложить атаку «по оперативным причинам».