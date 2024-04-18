Тель-Авив, Израиль, 18 апреля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Израиль планировал нанести ответный удар по Ирану в понедельник вечером, 15 апреля, но решит отложить атаку «по оперативным причинам». Об этом сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

По информации источника, в понедельник израильский военный кабинет обсуждал возможность нанесения ответного удара по Ирану, однако вечером того же дня было принято решение отложить атаку «по оперативным причинам».

«Израиль сообщил администрации президента США Джо Байдена, что решил подождать», — говорится в материале.

При этом в американской администрации предупредили, что удар Израиля, вероятно, вызовет ответные действия со стороны Ирана и может привести к эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате атаки погибли в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на нападение.

В ночь на 14 апреля Иран нанёс ответный массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Позднее издание The Jerusalem Post сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, каким будет её ответ на удар со стороны Ирана, однако точная дата пока не выбрана.