Брюссель, 18 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Ирана после недавней атаки на территорию Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Лидеры Европейского союза приняли решение усилить санкции против Ирана, после того как Тегеран совершил массированную атаку на Израиль, применив сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материале.

Участники встречи осудили иранское нападение, подтвердили приверженность безопасности Израиля и призвали стороны конфликта не допускать действий.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что санкции против Ирана будут направлены против компаний, занимающихся производством ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 апреля Иран в ответ на атаку израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске (Сирия), в результате которого погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), нанёс массированный удар по территории Израиля, применив более 200 ракет и ударных дронов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тель-Авив ответит на эту атаку.

16 апреля советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие дни введёт санкции в отношении иранских ракетной и беспилотной программ, а также против организаций, поддерживающих КСИР и Министерство обороны Ирана.