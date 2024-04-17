Москва, 17 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в список нежелательных организаций «Фонд Бориса Немцова за свободу». Перечень размещён на сайте ведомства.

Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Также в список внесли украинскую организацию Center for Civil Liberties (организация, признанная в РФ нежелательной).

Минюст принял эти меры на основании решений Генеральной прокуратуры России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных организаций так называемый «Антивоенный комитет России» (организация, признанная в РФ нежелательной), испанскую La Asocicion de Rusos Libres (организация, признанная в РФ нежелательной) и французскую Russie-Libertes (организация, признанная в РФ нежелательной).

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв 12 февраля сообщил, что в парламент внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий внесение в список нежелательных организаций структур, учреждённых иностранными госорганами. Он отметил, что 10 лет назад, когда приняли закон о нежелательных организациях, предусмотрели внесение в него только НПО, так как думали, что Запад хотя бы на государственном уровне соблюдает международное право.