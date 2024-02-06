Москва, 6 февраля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Три неправительственные организации (НПО) вошли в перечень нежелательных на территории России, следует из документа, опубликованного 6 февраля на сайте министерства юстиции.

РИА Новости / Максим Блинов

По решению Генпрокуратуры в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признали нежелательной на территории России, включили организации из Японии, Швейцарии и с Украины.

Так, в список нежелательных включили «Союз за возвращение Северных территорий» («Союз борьбы за возвращение Северных территорий», организация, признанная в РФ нежелательной), Громадська органiзацiя «Кримськотатарський Ресурсний Центр» («Крымскотатарский Ресурсный Центр», организация, признанная в РФ нежелательной) и IndustriALL Global Union («Глобальный союз IndustriALL», организация, признанная в РФ нежелательной).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Минюст включил в перечень нежелательных в России немецкую организацию «Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus» (организация, признанная в РФ нежелательной) и украинскую НПО «КрымSOS» (организация, признанная в РФ нежелательной). Выяснилось, что немецкая организация вмешивается во внутренние дела России, представляя угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности страны.

В марте Минюст также включил в перечень нежелательных в России организаций Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной). По данным Генпрокуратуры, руководство организации осуществляют граждане зарубежных стран. При этом деятельность НПО выходит за рамки декларированных ею целей и задач.