Москва, 12 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные государственные органы, сообщил 12 февраля председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Поправки предполагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», а также ещё в четыре федеральных закона, Кодекс о административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

«Изначально в законе речь шла лишь о зарубежных НПО (неправительственных организациях — Прим. ред.). Закон принимался около 10 лет назад. Ещё тогда было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права, устава ООН не существует», — написал Пискарёв в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, комментируя инициативу о расширении норм закона на зарубежные правительственные организации, Пискарёв отмечал, что в распоряжении профильной комиссии Госдумы есть материалы об участии иностранных и международных организаций в деятельности, представляющей угрозу безопасности России.

Поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, заявлял также депутат.

В апреле 2023 года в Госдуму был внесён пакет законопроектов о запрете участия в деятельности иностранных НПО, которые не входят в соответствующий реестр. Иностранная НПО, которая отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, не может преследовать благих целей, граждане и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории России только со дня её внесения в реестр филиалов и представительств таких организаций, отмечал Пискарёв.