Москва, 17 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Перенёсшего инфаркт народного артиста РСФСР, дрессировщика Юрия Куклачёва перевели из реанимации в обычную палату. Об этом стало известно 17 апреля.

Евгений Биятов /РИА Новости Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв

«Куклачёва перевели в обычную палату, динамика восстановления положительная. Уже думает о работе», ― рассказала ТАСС пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

Как сообщало ИА Регнум, Куклачёва увезли на скорой 12 апреля после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Спустя день глава Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что Куклачёв перенёс операцию в связи с обширным инфарктом. После инфаркта он находился в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Впоследствии сам народный артист РСФСР рассказал, что оставался в сознании во время операции на сердце, хирург установил ему пять стентов. По его словам, если они приживутся, пять лет можно быть спокойным. Куклачёв добавил, что ему вовремя успели помочь.

Куклачёв ― первый российский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Его театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Куклачёва посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980) и «Кот и клоун» (1984).