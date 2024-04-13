Москва, 13 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв перенёс операцию в связи с обширным инфарктом, сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный 13 апреля в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Юрий Куклачёв

Он отметил, что операцию артисту провели ночью, она длилась больше трёх часов. Куклачёва госпитализировали накануне после того, как ему стало плохо.

«Юрий Куклачев находится в тяжёлом, но стабильном состоянии», — написал Запашный.

Как сообщало ИА Регнум, Юрия Куклачёва увезли на скорой после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити Холле». Позже сын артиста заверил, что отец находится в сознании и общается с близкими.

Куклачёву 12 апреля исполнилось 75 лет. Выступать с кошками он начал в середине 1970-х годов. В 1986 году Юрию Куклачёву присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1990 году в Москве был открыт его Театр кошек.