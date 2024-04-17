Москва, 17 апреля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после схода воды в пострадавших от паводков регионах проведёт широкое совещание с муниципалитетами, чтобы обсудить необходимые восстановительные работы. Об этом он заявил 17 апреля в ходе совещания с членами правительства.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберёмся в ещё более широком составе — вместе с руководителями муниципалитетов — и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья», — сказал он.

Путин также потребовал незамедлительно организовать работу по оценке ущерба, нанесённого паводками.

На заседании выступил с докладом глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что из-за весеннего половодья наиболее сложная обстановка сложилась в трёх областях. В Оренбургской области остаются подтопленными более 15 тыс. жилых домов, около 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов, в Тюменской области — 12 низководных мостов и один участок автомобильной дороги, рассказал глава ведомства. Он также сообщил, что в Курганской области эвакуировали почти 14 тыс. человек, в том числе порядка 2 тыс. детей

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Куренков сообщил о прохождении пика паводка в Оренбургской области, в том числе в Орске. При этом министр подчеркнул, что вода в регионе находится на критических отметках.

Губернаторы держат на личном контроле ситуацию с паводками. Они встречаются с жителями, оперативно реагируют на их просьбы.

На сегодняшний день на территории Оренбургской области в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными более 15 тыс. жилых домов, почти 23 тыс. приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения находится 1031 человек, в том числе 203 ребенка.

На всех объектах организовано дежурство медработников, психологов, сотрудников МВД и Росгвардии. Люди получают горячее питание, юридическую помощь и всестороннюю поддержку.

Проводится откачка воды, вывоз мусора и обеззараживание территории. Формируются дополнительные насосные группы и резерв тепловых пушек для просушки домов. Организована работа по сбору, доставке и распределению гуманитарной помощи.

Особое внимание уделяется информационной работе с населением, в рамках которой даются разъяснения о выплатах, порядке действий по восстановлению документов, вакцинации и других видах поддержки.

В Оренбургской области материальную помощь получили почти 30 тыс. человек. В Курганской области эвакуировано почти 14 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. детей. Для этого развернуто 20 ПВР вместимостью более 5 тыс. мест.

В Тюменской области на сегодняшний день подтопленными остаются 12 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги.