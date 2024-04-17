Москва, 17 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Волна паводка прошла в Оренбурге и Орске, заявил 17 апреля министр МЧС Александр Куренков.

РИА Новости

«В Оренбургской области с определённой долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», ― сообщил он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

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Уровень воды в городах находится выше опасных отметок, но снижается, уточнил Куренков.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещания Путин заявил, что общается с главой МЧС по теме паводков практически каждый день. Глава государства также призвал проводить работу по оценке ущерба от паводков вовремя и без пауз.

Ранее в этот же день стало известно, что главы российских регионов держат на личном контроле ситуацию с паводками, проводя регулярные встречи с жителями и информируя о предпринимаемых мерах, а также проверяя состояние дамб.

Ситуация с поводками затронула Курганскую, Тюменскую и Томскую области. Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг опасной отметки в 850 см. Куренков подчёркивал, что нынешнее весеннее половодье в России стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.