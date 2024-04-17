Москва, 17 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли за сутки на донецком направлении до 480 военных и один танк, сообщил 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Выемка и Красногоровка», — сообщил он.

Кроме того, Конашенков указал, что российские войска за сутки нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ, находившихся возле населённых пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка. ВСУ также потеряли бронемашину, 20 автомобилей, произведённую в США гаубицу М777, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н». На южнодонецком направлении украинская армия за сутки потеряла до 80 военных, танк, два автомобиля самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Конашенков доложил, что российские подразделения за сутки улучшили своё положение на донецком направлении. Украинская армия в этом районе потеряла 630 бойцов, бронемашину, четыре автомобиля, три САУ и гаубицу.