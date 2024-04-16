Москва, 16 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Российские войска за сутки улучшили позиции на донецком направлении, потери украинской армии составили 630 военнослужащих, сообщил 16 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Потери противника составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля», — сказал он.

Генерал добавил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходные артиллерийские установки Paladin, произведённые в США, и Krab, выпущенную в Польше. Также они ликвидировали САУ «Акация» и американскую гаубицу М119.

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 15 апреля доложил о занятии российскими солдатами более выгодных позиций на донецком направлении. ВСУ потеряли за сутки до 420 военных, а также танк, 10 автомобилей и две САУ «Гвоздика». Кроме того, на этом направлении российские войска впервые уничтожили гаубицу L-119 британского производства.

14 апреля Конашенков сообщил, что украинская армия за сутки потеряла на донецком направлении 470 бойцов, 20 автомобилей, САУ Paladin, САУ Krab, САУ Акация, САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи.