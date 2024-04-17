Херсон, 17 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Один человек погиб и четверо получили ранения при обстреле гражданских объектов Каховки со стороны ВСУ, сообщил 17 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека», — сообщил Сальдо.

Он добавил, что ещё четыре местных жителя получили ранения. Они находятся в больнице.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ Новой Каховки повреждения получил газопровод. В результате без газа остались 22 абонента «Херсоноблгаза».

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли ряд сёл Алешкинского округа в Херсонской области. Один мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. От обстрелов украинской армии в селе Юбилейном получили повреждения девять домов. При обстреле ВСУ повреждения получили линии электропередачи и газораспределительный пункт.

Днём ранее, 14 апреля, от обстрелов ВСУ по Херсонской области погибли два человека, ещё один получил ранения. ВСУ наносили удары по жилым домам.