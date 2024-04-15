Херсон, 15 апреля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли 15 апреля ряд сёл Алешкинского округа в Херсонской области, из-за чего пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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«В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу», — написал он.

Сальдо также сообщил, что от обстрелов украинской армии в селе Юбилейное получили повреждения девять домов, в том числе три полностью разрушились. Кроме того, ВСУ повредили линии электропередачи и газораспределительный пункт.

В Голопристанском муниципальном округе из-за ударов украинских боевиков начались лесные пожары. Огонь охватил в общей сложности 18 га.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля от обстрелов ВСУ по Херсонской области погибли два человека, а также один получил ранения. Украинские боевики били по жилым домам.

15 апреля ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow по Бердянску в Запорожской области. Российские средства ПВО сбили обе ракеты.